Derby, orario cambiato: Sampdoria-Genoa si gioca sabato alle 18.00

Si aspetta solo l'ufficialità, ma sembra ormai certo il cambio di orario per il derby della Lanterna. Sampdoria-Genoa si giocherà sabato 13 aprile alle ore 18.00 e non più lunedì 15 aprile alle ore 20.30.

La protesta delle due società, dei tifosi e delle istituzioni ha convinto la Lega Calcio che aveva originariamente fissato la stracittadina in posticipo per via della Mezza Maratona in programma a Genova la domenica mattina.