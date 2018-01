Cus Genova: per il volley c'è Lavagna, Tigullio per il basket

Quasi tutti di nuovo in campo gli atleti del Cus Genova nel weekend. Ecco gli impegni delle varie sezioni.

Pallacanestro

Il Cus Genova Basket di coach Pansolin festeggia: quella di domani alle 21 al Palacus sarà infatti la prima sfida dopo il raggiungimento dei mille giorni di imbattibilità casalinga in Regular Season. Avversario di giornata sarà il Tigullio di coach Annigoni, compagine protagonista di uno splendido avvio di campionato e ora lievemente in flessione.

Rugby

Comincia la Poule Promozione per il Cus Genova Rugby. Smaltiti i festeggiamenti per la vittoria nel derby contro la Pro Recco allo stadio Carlini è già tempo di scendere nuovamente in campo. La prima avversaria della seconda fase della Serie A sarà l'Accademia. Appuntamento alle 14.30 sempre allo stadio Carlini.

Pallavolo

Classica della pallavolo genovese in vista per il Cus Genova Volley in Serie C: ragazzi di Gerry Grotto impegnati contro l'Admo Lavagna, nel contesto di una sfida che negli anni ha regalato sempre grandi emozioni. Per quanto riguarda le compagini maschili, il Cus Genova Rosso affronterà l'Audax, fanalino di coda del campionato, mentre il Cus Genova Bianco se la vedrà in trasferta contro il Colombo Volley. Per quanto riguarda le femminili, invece, la squadra impegnata in Prima Divisione se la vedrà domenica contro l'Auxilium mentre quella impegnate in Seconda Divisone affronterà domani Albaro in casa.

Hockey

Impegno decisivo per il Cus Genova Hockey di Franco Ferrero nel weekend. Per i Biancorossi è in programma l'ultimo concentramento dell'Indoor Challenge, decisivo per qualificarsi alle finali di Padova.