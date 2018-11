Cus Genova: sfida al vertice nel volley

Con la prima squadra del rugby ferma per lasciare spazio alla Nazionale, riflettori puntati nel fine settimana sulle altre squadre del Cus Genova. Di seguito il dettaglio degli impegni.

Pallavolo

Due vittorie e due sconfitte per il Cus Genova Volley di Gerry Grotto, impegnato nel campionato nazionale di Serie B. Sfida ostica in vista per i Biancorossi, impegnati domani alle 21 ad Alba contro la prima della classe. La compagine maschile di Serie D se la vedrà invece domenica alle 18 in trasferta contro lo Spazio Sport. Alle 11 al Palacus, invece, i ragazzi della Prima Divisione affronteranno la Colombo Gialla. Per quanto riguarda le squadre femminili, le ragazze della Prima Divisione affronteranno domani la Normac in trasferta alle 17.30, quelle della Seconda Divisione Bianca se la vedranno domenica alle 20.30 al Palacus contro Albaro mentre quelle della Rossa domani alle 11 al Palacus contro l'Auxilium.

Pallacanestro

Due vittorie consecutive per il Cus Genova Basket di Giovanni Pansolin. Gli Universitari si sono rialzati dopo la sconfitta interna contro Sarzana e ora puntano dritti ai piani altissimi. Sfida insidiosa domenica alle 19 per i Cussini, impegnati alla Comunale di Rapallo contro Recco di coach Bertini, neo promossa ma compagine comunque imprevedibile. Domani alle 18.45 sarà invece impegnata la Scat di Andrea Toselli e dei giovani del Cus Genova, che in Serie D affronterà Valpetronio di coach Vaccaro, reduce dal successo contro una delle due capolista.

Rugby

Ferma la prima squadra del Cus Genova Rugby di Edd Thrower a causa della pausa per la Nazionale. Domenica alle 14.30 sarà impegnata al Carlini la squadra Cadetta di Serie C, che sfiderà il Cus Torino. Grande soddisfazione per l'U12, impegnata nel torneo "La Festa del Rugby" che farà da apertura alla partita della Nazionale a Firenze.