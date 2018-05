Cus Genova rugby a Padova, sognando la finale

Fine settimana importante per i colori del Cus Genova, in particolare per quanto riguarda gli impegni di basket e rugby.

Rugby

Domenica il Cus Genova Rugby è attesso all'appuntamento con la storia. Dopo la vittoria nell'andata delle semifinali di Serie A gli Universitari affronteranno Valsugana nella sfida di ritorno a Padova. In palio l'accesso alla finale di Serie A, ma soprattutto la promozione in Eccellenza, che a Genova manca dalla stagione 1982/83. Importante gruppo di tifosi al seguito degli atleti cussini, che sperano di festeggiare al termine della sfida.

Pallacanestro

Archiviata una gara-2 non adatta ai deboli di cuore, è giunto il momento del terzo atto per il Cus Genova Basket di Giovanni Pansolin. Il canestro di Zavaglio a meno di un secondo dalla fine permette agli Universitari di avere in mano il primo match point della serie. Con una vittoria al Palasprint, infatti, i Biancorossi bisserebbero il successo in Serie C Silver della passata stagione, sempre contro gli spezzini. In caso di sconfitta ci sarebbe un secondo match point, mercoledì sempre in terra spezzina.

Pallavolo

Per quanto riguarda le due compagini maschili di Prima Divisione, il Cus Bianco se la vedrà domenica alle 18 a Pontedecimo contro lo Spazio Sport Academy, mentre il Cus Rosso contro la Colombo Bianca giovedì al Palacus alle 20.30. Per quanto riguarda le femminili, invece, le ragazze della Prima Divisione affronteranno domenica alle 20 al Palacus la Normac, quelle del Cus Bianco di Terza Divisione se la vedrà con il Santa Sabina B domenica alle 15 al Palacus mentre il Cus Rosso di Terza lunedì alle 20.30 sempre al Palacus contro Agv Campomorone.

Hockey

Il Cus Genova Hockey sfiderà l'Atletico Superba, squadra riserve contro cui i punti non contano. Tale sfida costituisce comunque un ottimo test fisico in vista delle finali di Uras. Fischio d'inizio alle 9.30 al Lagaccio.