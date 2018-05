Cus Genova: nel rugby sfuma il sogno promozione

Delusione nel fine settimana per i colori biancorossi del Cus Genova. Nel basket e nel rugby sono arrivate due sconfitte, la seconda purtroppo decisiva per la promozione.

Rugby

Un solo punto ha separato il Cus Genova Rugby dall'Eccellenza. La promozione va infatti Valsugana, vincente per 22-13 nel ritorno a Padova. Sogno sfumato ma grandissima soddisfazione per la prima squadra, capace di una stagione straordinaria che ha fatto sognare una città intera.

Pallacanestro

Arriva la prima sconfitta per il Cus Genova Basket di Giovanni Pansolin nella serie di finali Playoff di Serie C contro la Tarros La Spezia. Orfani di Marcello Mangione, gli Universitari tengono botta nel primo tempo, subendo però lo sprint spezzino nel secondo. Adesso spazio al secondo match point, mercoledì al PalaSprint in occasione di gara-4.

Pallavolo

Vincente la compagine maschile del Cus Genova Bianco impegnato in Prima Divisione. Successo rotondo per 3-0 in casa dello Spazio Sport Academy.

Hockey

Il Cus Genova Hockey nella mattinata di domenica passa per 5-2 contro l'Atletico Superba, vincendo una partita che ha nascosto per i cussini più di qualche insidia. Mister Ferrero ha approfittato delle poche pressioni dovute alla non validità per la classifica del match per far giocare i giovani e chi ha avuto meno spazio.