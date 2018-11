Cus Genova, continua la scalata nel basket

Importante successo per il Cus Genova basket, che supera Vado e la raggiunge in classifica. Delusione fra i ragazzi del volley per la prima sconfitta casalinga stagionale. Di seguito i risultati delle sezioni.

Pallavolo

Arriva la prima sconfitta casalinga per il Cus Genova Volley di Gerry Grotto a opera del Volley 2001 Garlasco. Formazione compatta quella lombarda, impreziosita dalla presenza di Maikel Cardona, giocatore cubano naturalizzato con un passato nei massimi campionati italiani e nella nazionale cubana. Una sconfitta per 0-3 che non rende però giustizia ai Biancorossi: sì, timorosi nel primo set, ma capaci di mettere seriamente in difficoltà gli avversari nel secondo e nel terzo. La compagine maschile di Serie D supera invece i Barbudos Albenga con un rotondo 3-0 grazie a una buona prova di tutta la squadra, che ha girato su buoni ritmi. Esordio casalingo per le ragazze della Prima Divisione che sconfiggono per 3-0 un Santa Sabina tenace, che le mette in difficoltà soprattutto nel primo set. Nonostante una settimana difficile le ragazze del Cus Genova Bianco di Seconda Divisione hanno portato a casa altri tre punti superando la Normac fuori casa. Infine, il Cus Rosso di Seconda ha perso per 3-0 contro il Vallestura.

Pallacanestro

Successo importantissimo per il Cus Genova Basket di Giovanni Pansolin. Sabato infatti gli Universitari hanno sconfitto Vado di coach Imarisio al Palacus effettuando così l'aggancio in classifica, sia a Sarzana sia proprio ai vadesi. Una sfida che ha visto i Biancorossi imporsi con un rotondo 89-64 e che rilancia quindi le ambizioni della squadra. Sconfitta, invece, per la Scat di Andrea Toselli e dei giovani del Cus Genova in trasferta al PalaPapini contro la Diego Bologna di coach De Santis per 74-38.

Hockey

Il Cus Genova Hockey di Paolo Cappelli supera per 4-0 l'Hc Genova nell'ultima giornata del girone d'andata. Il tutto grazie a una doppietta di Tollini e reti di Danese e Zero. Partita non convincente dei Biancorossi che gettano al vento almeno tre chiare occasioni da gol e fanno fatica a sviluppare la manovra con rapidità. I Cussini terminano così l'andata della Stagione Prato imbattuti e a porta inviolata.

Rugby

La squadra Cadetta del Cus Genova Rugby supera nettamente Moncalieri con il risultato di 71-14. Biancorossi che quindi si confermano una squadra solida che può competere nel campionato di Serie C.