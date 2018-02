Cus Genova: atletica, tennis e basket ancora in festa

Ancora un weekend positivo per i colori del Cus Genova. I ragazzi del tennis eguagliano le ragazze e portano a casa il Challenger 2003. Nel basket continua la cavalcata della squadra, guidata da coach Pansolin. Ottimi risultati anche per quanto riguarda l'atletica. Ancora fermo il rugby.

Pallacanestro

Successo esterno per il Cus Genova Basket di Giovanni Pansolin. La sfida contro Ospedaletti al Palaisnart era molto insidiosa ma gli Universitari, grazie a una solida prova difensiva, sono riusciti a superare gli Orange, mantenendo i due punti di vantaggio in Serie C Silver sulla Tarros La Spezia.

Pallavolo

Ferma la Serie C di Gerry Grotto, il Cus Genova Rosso supera il Cus Genova Bianco nel derby di Prima Divisione maschile. Per quanto riguarda le squadre femminili, sconfitta per 3-2 in casa della Serteco per il Cus Genova Rosso e sconfitta per 3-0 contro l'Audax, entrambe in Terza Divisione.

Tennis

Dopo la vittoria nel Challenger 2003 femminile il Cus Genova Tennis raddoppia con il successo nel Challenger 2003 maschile. Alessandro Macciò e Riccardo Pasqualetto trionfano con un secondo 3-0 contro il Genoa Tennis School e ragalano alla sezione tennistica il trofeo.

Atletica leggera

Ai Campionati Italiani allievi indoor di Ancona ottima prestazione del giovane cussino Riccardo Berrino che in batteria porta il proprio PB nei 60 hs a 8.38 che gli vale l'accesso alla semifinale, dove corre ancora al di sotto del vecchio PB (8.49) sfiorando l'ingresso in finale. Domenica a Genova si è svolta la seconda prova regionale di lanci lunghi, valevole anche come campionato ligure individuale. Da segnalare la vittoria dell'allievo Davide Costa nel martello con l'attrezzo della categoria superiore (6 kg) con la misura di 51.10. Conquistano il titolo regionale invernale assoluto anche Sandra Littardi nel disco femminile (34.73 e pass per i campionati italiani U23), Giordano Musso nel disco maschile (37.43) e Luana Gavioli nel martello femminile.