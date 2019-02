Torna la Cus Soccer League, il torneo di calcio che ti porta in vacanza

Dopo il grandissimo successo dello scorso anno ritorna la Cus Soccer League, il tradizionale torneo universitario di calcio a sei. Sempre lo stesso il premio in palio: la squadra vincitrice avrà infatti a disposizione una vacanza per otto persone con ScuolaZoo, partner Gold della manifestazione.

Sono ammesse 28 squadre a un torneo che in questi anni ha fatto passi da gigante, giungendo fino alla grandissima partecipazione dello scorso anno. In una decina di giorni erano infatti esauriti i posti disponibili e alcune squadre sono purtroppo rimaste fuori. Per questo consigliamo alle squadre di affrettarsi nelle iscrizioni.

Il torneo comincerà lunedì 11 marzo, mentre la scadenza per le iscrizioni sarà il 7. Come nella passata edizione il campo del torneo sarà quello in erba sintetica di viale Gambaro 66. Le gare verranno disputate nei giorni feriali: il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 12 alle 15, il martedì e il giovedì 12 - 19. Essendo un torneo universitario, ogni giocatore dovrà essere iscritto all'anno accademico 2018/19 con una sola eccezione permessa: sarà infatti possibile tesserare un giocatore non universitario U26.

Come durante la passata edizione, al fine di creare equilibrio tra le squadre, si è deciso di istituire un massimale di 6 punti totali che possono essere utilizzati in campo: 0 punti per non tesserati, 1 punto per tesserati in Terza Categoria, 2 per la Seconda Categoria, 2.5 per la Prima Categoria, 4 punti per la Promozione e 6 punti per l'Eccellenza. Non saranno ammessi giocatori dalla Serie D in su, mentre è libero il tesseramento per quanto riguarda il calcio femminile. In allegato il regolamento della competizione. La rosa potrà essere ampliata tesserando altri giocatori fino alla quarta giornata del girone eliminatorio.

Numerosi i premi garantiti dal Cus Genova:

1° premio: Coppa + otto posti per la ScuolaZoo Experience + gadget

2° premio: Coppa + due tavoli in discoteca + gadget

3° premio: Coppa + otto ingressi al Parco Caravelle di Ceriale + gadget

4° premio: Targa + gadget per otto giocatori

Previste premiazioni anche per il miglior bomber, miglior portiere e premio fair play. Per iscrivere una squadra clicca qui.