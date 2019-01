Cus Genova: nel rugby c'è il derby, basket di scena a Sarzana

Fine settimana tutto da seguire per quanto riguarda i colori del Cus Genova visti gli impegni, che attendono le squadre. Nel rugby al Carlini va in scena un classico della palla ovale ligure. Impegno esterno invece per i ragazzi del basket in casa di Sarzana.

Rugby

Il Cus Genova Rugby di Edd Thrower sarà impegnato nella sfida che costituisce ormai la classica del rugby ligure in Serie A: il derby contro Recco. Appuntamento a domenica alle 15 allo Stadio Carlini per tutti gli appassionati. Squadra Cadetta impegnata invece in Serie C a Ivrea contro i padroni di casa, sempre domenica alle 15.

Pallavolo

Pausa per il Cus Genova Volley di Gerry Grotto nel campionato nazionale di Serie B. Al Palacus, sabato alle 18, va in scena invece la sfida la compagine biancorossa di Serie D e Alassio Volley. Per quanto riguarda le squadre femminili, invece, le ragazze della Prima Divisione se la vedranno domenica alle 18.30 con il Siva in Via Borzoli.

Pallacanestro

Scontro diretto ai piani alti della classifica per il Cus Genova Basket di Giovanni Pansolin. Avversaria di giornata sarà infatti Sarzana di coach Ricci al Palabologna, squadra che attualmente risiede al primo posto in campionato. Sfida ostica invece per la Scat di Andrea Toselli e dei giovani del Cus Genova, avversari di Loano di coach Ciccione al Palagarassini. Con i ponentini feriti per il primo posto in classifica perso in questo avvio di girone di ritorno.