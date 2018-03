Cus Genova; nel weekend riflettori puntati su basket e volley

Fine settimana di riposo per buona parte delle squadre del Cus Genova. Attenzione tutta rivolta dunque agli impegni dei ragazzi del basket e delle varie compagini, impegnate nella pallavolo. Di seguito il dettaglio degli impegni delle sezioni.

Pallacansetro

Momento del riscatto per il Cus Genova Basket di Giovanni Pansolin. Dopo il primo posto in Stagione Regolare, ottenuto anche grazie all'imbattibilità casalinga, nella prima partita della seconda fase è arrivata una sconfitta contro il Tigullio. Domani il secondo impegno, alle 21 al Palacus, in cui gli Universitari se la vedranno contro Vado di Marco Costa, quarta in classifica nella prima fase.

Pallavolo

Il Cus Genova Volley di Gerry Grotto affronterà Colombiera Volley in Serie C sabato a Sarzana alle ore 21. Per quanto riguarda le compagini maschili in Prima Divisione, se il Cus Rosso avrà il turno di riposo, il Cus Bianco andrà domani sera alle ore 21 in visita al Santa Sabina. Infine, ecco gli impegni delle compagini femminili: domenica alle 18.30 in via Borzoli le ragazze della Prima Divisione affronteranno il Siva Volley Junior, quella della Seconda saranno impegnate domani alle 18 al Paladiamante contro l'Amatori, il Cus Bianco di Terza al Palacus domani alle 11 contro il Paladonbosco e il Cus Rosso di Terza domenica alle 11 al Palacus contro la Normac.