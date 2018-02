Cus Genova: impegni da non sottovalutare per le squadre della pallavolo

Dopo i successi dello scorso fine settimana, tornano in campo le squadre del Cus Genova. Ecco nel dettaglio gli impegni del weekend.

Pallacanestro

Ultima di campionato per il Cus Genova Basket di Giovanni Pansolin. Sicuri ormai del primo posto in classifica, gli Universitari affronteranno Sarzana di Alessandro Bencaster e Andrea Giannetti con la possibilità di dare minuti importanti anche ai giovani e di chiudere anche questa Regular Season senza sconfitte casalinghe. Il tutto in preparazione della seconda fase del campionato.

Pallavolo

Il Cus Genova Volley di Gerry Grotto sfiderà Santa Sabina in Serie C nella giornata di domenica, alle 20 all'Ippai. Per quanto riguarda le due squadre maschili impegnate in Prima Divisione, il Cus Rosso affronterà domenica alle 18 in trasferta lo Spazio Sport Academy, fanalino di coda del campionato; mentre il Cus Bianco se la vedrà sempre domenica fuori casa ma alle 20.30 con la capolista Spazio Sport. Impegno ricco anche quello delle compagini femminili. La squadra impegnata in Seconda Divisione se la vedrà sabato alle 15 al Palaserteco contro la Serteco, la squadra di Prima Divisione affronterà domenica alle 15 Volare Volley, mentre il Cus Bianco di Terza Divisione sfiderà sabato alle 11 al Palacus contro l'Agv Campomorone A. Riposo per il Cus Rosso di Terza Divisione.

Hockey

Con la conclusione della stagione indoor il Cus Genova Hockey torna a calcare i campi outdoor. Cussini impegnati nella giornata di sabato nel difficile round 2/B di Coppa Italia, dove fronteggeranno tre squadre di A2: Hc Superba, Hc Pistoia e Ashp Città del Tricolore.