Cus Genova: basket e volley sugli scudi

Il Cus Genova basket ha chiuso in bellezza la stagione regolare e si prepara alle ultime decisive sfide. Gloria anche per i ragazzi del volley, sempre per quanto riguarda la serie C. Meno fortunate le altre squadre, ma questo non va a intaccare una stagione comunque positiva. Ecco nel dettaglio i risultati delle sezioni del Cus Genova.

Pallacanestro

Ennesima vittoria casalinga per il Cus Genova Basket di Giovanni Pansolin. Al Palacus gli ultimi due punti di questa trionfale Regular Season sono arrivati contro Sarzana di Alessandro Bencaster e Andrea Giannetti. Una vittoria importante perché conquistata con una formazione rimaneggiata e con un'età media giovane. Ora è il momento della seconda fase della Serie C Silver per gli Universitari, in cui affronteranno Vado, Tigullio e Pegli.

Pallavolo

IL Cus Genova Volley di Gerry Grotto, impegnato in Serie C, vince per 3-1 con Santa Sabina e resta al secondo posto a un punto dalla vetta. Per quanto riguarda le due compagini maschili di Prima Divisione, il Cus Genova Bianco è stato sconfitto per 0-3 contro la capolista Spazio Sport mentre il Cus Genova Rosso ha conquistato un'agevole vittoria per 3-0 contro lo Spazio Sport Academy, mantenendo così il secondo posto in classifica. Spazio ora alle compagini femminili: sconfitta quella di Prima Divisione per 3-2 contro Volare, vittoria per 3-0 contro Serteco per quella di Seconda Divisione e sconfitta per 3-0 contro Agv per il Cus Genova Bianco impagnato in Terza Divisione.

Hockey

Il Cus Genova Hockey esce dalla Coppa Italia, ma a testa alta, perdendo contro Superba per 1-4 e vincendo 3-2 contro Pistoia. Entrambe squadre di A2, risultati quindi nel complesso positivi.