Cus Genova: ancora una vittoria nel rugby, sconfitti i ragazzi del basket

Fine settimana in chiaro-scuro per i colori del Cus Genova. Mentre i ragazzi del rugby mettono in archivio un'altra vittoria, quelli del basket devono arrendersi a Santa Margherita. Ecco tutti i risultati del weekend.

Pallacanestro

Prima sfida del girone di qualificazione amara per il Cus Genova Basket di Giovanni Pansolin. Al Palasport di Santa Margherita Ligure è arrivata infatti una battuta d'arresto contro il Tigullio di Marco Annigoni. Una sconfitta che, se isolata, non comprometterà il cammino degli Universitari.

Pallavolo

Il Cus Genova Volley di Gerry Grotto vince per 3-0 in scioltezza in Serie C contro Sanremo. Secondo posto consolidato prima del "trittico" spezzino in cui si valuteranno le speranze di promozione dei Galletti biancorossi. Per quanto riguarda le Prime Divisioni maschili, il Cus Rosso viene sconfitto per 3-1 contro la prima in classifica, facendo perdere il primo set della stagione allo Spazio Sport, mentre il Cus Bianco perde per 0-3 con l'Olympia giocando però una discreta partita e portando gli avversari ai vantaggi nel terzo set. Per quanto riguarda le compagini femminili, quella di Seconda Divisione esce sconfitta ontro la Normac capolista e imbattuta mentre il Cus Bianco di Terza Divisione viene sconfitta dall'Albaro Volley.

Rugby

Il Cus Genova Rugby vince 21-17 contro Lyons Piacenza conquistando così la quarta vittoria su quattro partite di Poule Promozione. Primo posto quindi sempre più saldo nelle mani degli Universitari.