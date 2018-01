Cus Genova: scontri decisivi nel weekend

Nel weekend comincia il nuovo anno anche per le squadre delle sezioni del Cus Genova. Di seguito i vari impegni nel dettaglio.

Pallacanestro

La sfida che attende il Cus Genova Basket di coach Pansolin è probabilmente la più importante della Regular Season: al Palasprint i biancorossi affronteranno la Tarros La Spezia di coach Padovan, seconda in classifica e diretta concorrente per la vittoria finale in campionato. Attualmente gli universitari sono al primo posto a due punti proprio dagli spezzini. All'andata fu il Cus Genova a imporsi grazie a una prestazione maiuscola, preservando l'imbattibilità casalinga in regular season che permane ormai da più di mille giorni.

Rugby

Ritorna la Serie A per il Cus Genova Rugby di Tosh Askew. Allo Stadio Carlini va in scena l'ultimo turno di questa fase. Non un turno come gli altri: allo Stadio Carlini domenica alle 14.30 arriva infatti la Pro Recco per il secondo derby ligure stagionale, dopo il pareggio dell'andata. Ultimo impegno prima della seconda fase, in cui i biancorssi andranno alla ricerca di una prestigiosa promozione.

Pallavolo

Turno di riposo per il Cus Genova Volley in Serie C: i ragazzi di Gerry Grotto riprenderanno il 20 contro Lavagna. Riprendono invece i campionati di Prima e Seconda Divisione. Per quanto riguarda le compagini maschili, il Cus Genova Rosso sarà impegnato lunedì in casa contro Sant'Antonio mentre il Bianco se la vedrà sabato al Palacus contro Audax Quinto. Per quanto riguarda invece le compagini femminili, quella impegnata in Seconda Divisione sfiderà il Siva Volley mentre quella della Prima affronterà La Piazzetta Arenzano domenica.

Hockey

Dopo la sosta nataliza il Cus Genova Hockey è pronto a tornare in campo per il terzo concentramento stagionale di Indoor Challenge, competizione nella quale i Biancorossi sono al momento secondi dietro all'HC Superba, posizione comunque valida per qualificarsi alle finali. Domenica i Cussini affronteranno l'Atletico Superba e l'HC Liguria. Importanti sfide utili a rimanere nelle zone nobili della classifica.

Tennis

Weekend di sfide importanti per le giovanili. In primis la finale di andata per il Challenger 2001 maschile in casa contro Albatros, mentre le ragazze saranno impegnate all'Ambrosiano di Voltri. La compagine maschile leva 2003 sfiderà invece in semifinale in un incontro secco il Genoa Tennis School in via Campanella.