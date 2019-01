Cus Genova: i ragazzi del rugby fanno visita alla capolista

Con la prima squadra del Cus Genova basket a riposo, nel fine settimana l'attenzione si concentra sulle altre formazioni, in particolare sui ragazzi del rugby, di scena a Piacenza in casa della capolista. Di seguito gli impegni del weekend.

Pallavolo

Dopo l'importante punto conquistato a Savigliano la scorsa settimana il Cus Genova Volley di Gerry Grotto ospiterà domani alle 18 il fanalino di coda Pro Patria per cercare tre punti importanti ai fini dell'obiettivo stagionale. A seguire la maschile di Serie D, sempre tra le mura amiche del Palacus, alle ore 21 incontra il Santa Sabina, che sta ben figurando. Domenica alle 20.30 anche per la Prima Divisione maschile sfiderà in casa la Colombo Bianca. Per quanto riguardano le compagini femminili, il Cus Bianco di Seconda Divisione se la vedrà domenica alle 16 in trasferta contro l'Oregina, mentre quella di Prima Divisione affronterà la Normac domenica alle 20.30 in trasferta.

Pallacanestro

A riposo il Cus Genova Basket di Giovanni Pansolin nel campionato di Serie C Silver. Impegnata in Serie D invece la Scat di Andrea Toselli e dei giovani del CUS Genova, che se la vedrà al Crocera Stadium domani alle 19 contro il MY Basket di coach Brovia e dell'ex biancorosso Emanuele Macrì.

Rugby

Il Cus Genova Rugby di Edd Thrower sarà impegnato domenica nella sfida di Serie A in trasferta contro i Lyons a Piacenza, al momento primi in classifica. La squadra Cadetta, invece, sarà impegnata in trasferta a Torino contro i "cugini" del Cus Torino.

Hockey

Domenica il Cus Genova Hockey di Giorgio Cappelli giocherà il secondo concentramento della Serie A2 Indoor, in cui affronterà alle 11.10 il Valchisone, squadra che milita in Serie A1 nella specialità outdoor e quindi molto temibile. Nel primo pomeriggio, alle 15.10 saranno i piemontesi dell'Us Moncalvese a fronteggiare i Cussini, match fotocopia della finale 3°/4° posto dell'Indoor Challenge 2017/18, dove a prevalere furono gli astigiani per 5-4.