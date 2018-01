Cus Genova: giornata storica nel rugby

Fine settimana impegnativo per le sezioni del Cus Genova. Soddisfazioni sono arrivate dai ragazzi del rugby, mentre nella pallacanestro la squadra ha accusato una battura d'arresta, ma può consolarsi con il mantenimento della prima posizione in classifica. Bene anche i giovani impegnati negli altri sport. Di seguito il dettaglio.

Rugby

Un derby storico quelle disputato dal Cus Genova Rugby di Tosh Askew contro i cugini della Pro Recco. Se per gli Univeristari la qualificazione alla Poule Promozione era già matematica, per i recchellini invece erano in palio punti importanti per evitare la Poule Retrocessione. Vittoria per 20-19, al termine di una sfida al cardiopalma che regala ai Biancorossi una giornata storica.

Pallacanestro

Prima sconfitta in campionato per il Cus Genova Basket di coach Pansolin nello scontro diretto del Palasprint contro la Tarros La Spezia di coach Padovan. Imbattibilità che permane comunque nelle sfide casalinghe, così come permane il primo posto in classifica grazie alla sconfitta di soli due punti, che permette agli Universitari di mantenere il primo posto grazie alla differenza canestri negli scontri diretti.

Pallavolo

Turno di riposo per il Cus Genova Volley in Serie C: i ragazzi di Gerry Grotto riprenderanno il 20 gennaio contro Lavagna. Doppia vittoria per le selezioni maschili in Prima Divisione: il Cus Bianco ha portato a casa una vittoria per 3-2 contro l'Audax Torino, mentre il Cus Rosso ha superato l'Apd Sant'Antonio, secondo in classifica, con un perentorio 3-0. Weekend positivo anche per le due selezioni femminili: la compagine impegnate in Prima Divisione hanno superato La Piazzetta Arenzano per 3-2, mentre quella impegnata in Seconda Divisione ha superato per 3-0 il Siva Volley.

Tennis

Ottimo il weekend per i ragazzi del Challenger 2003: staccato il pass per la finale, che verrà disputata nei prossimi due weekend contro la squadra B del Gts. Finale anche per le ragazze del Challenger 2003 grazie alla vittoria per 2-1 contro il Tc Lavagna. Atto conclusivo contro il Vado. Infine, sconfitta per i ragazzi del Challenger 2001 per 1-2 in casa, con l'obiettivo di ribaltare il risultato in casa dell'Albatros sabato prossimo. Nello stesso giorno le ragazze cercheranno di bissare il successo dell'andata nella gara di ritorno contro l'Ambrosiano, dopo il successo per 1-2 in trasferta.

Hockey

Weekend positivo per il Cus Genova Hockey in Indoor Challenge, con i Biancorossi che trovano due importanti vittorie contro Atletico Superba e Liguria. Per la truppa di Franco Ferrero rimane solamente un weekend da giocare per staccare un biglietto d'accesso alle finali di Padova, che si terranno il 4 febbraio.

Atletica leggera

Ottimo anche il weekend dell'atletica leggera a tinte biancorosse: domenica ad Aosta grande esordio stagionale indoor per Luminosa Bogliolo, che alla prima uscita vince il meeting nazionale Calvesi Sprint & Hurdles e migliora di 5 centesimi il suo record ligure. Sempre ad Aosta ottima prova anche per Denny Bettiga, che vince i 60 m piani e per il giovane allievo Riccardo Berrino, che ottiene il pass per i Campionati Italiani di Categoria ad Ancona sempre nei 60 m piani. Infine, buona la prima sui prati per Andrea Ghia, che nel cross di Cesano Maderno si classifica al secondo posto a pochi centesimi dalla prima posizione.