Cus Genova: nel weekend torna in campo il rugby

Dopo la pausa per lasciare spazio agli impegni della nazionale, torna in campo il Cus Genova rubgy. Appuntamenti importanti nel weekend anche per le altre sezioni.

Pallacanestro

Big match per il Cus Genova Basket di Giovanni Pansolin. Gli Universitari saranno ospiti di Vado di Marco Costa domani alle 18.15 al Geodetico, terza forza del campionato reduce dalla sconfitta contro la Tarros La Spezia seconda. Una vittoria regalerebbe ai biancorossi il primo posto matematico in Regular Season e quindi il vantaggio del fattore campo nelle sfide decisive ai Playoff.

Pallavolo

Il Cus Genova Volley di Gerry Grotto sarà impegnato in Serie C nella giornata di domani, al Palacus alle 18. Avversaria di giornata sarà l'Olympia Voltri, da superare per tenere ben saldo il secondo posto in classifica. Giornata di riposo per le compagini maschili impegnate in Prima Divisione.

Rugby

Terza giornata della fase promozione della Serie A per il Cus Genova Rugby di Tosh Askew, che ospiterà i ragazzi dell'Aquila tra le mura amiche. Appuntamento dunque allo Stadio Carlini per domenica 18 febbraio, con fischio d'inizio alle ore 14.30.