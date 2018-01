Cus Genova: risultati positivi nel weekend

Weekend nel complesso positivo per i colori del Cus Genova. Ecco i risultati nel dettaglio.

Rugby

Continua a regalare emozioni la Poule Promozione in cui è impegnato il Cus Genova Rugby di Tosh Askew. Universitari vittoriosi a Benevento con il risultato di 14-43 e cinque punti conquistati, con conseguente momentaneo primato solitario in classifica.

Pallacanestro

Sempre in testa al campionato il Cus Genova Basket di Giovanni Pansolin. Gli Universitari, festeggiati i mille giorni di imbattibilità casalinga in Regular Season settimana scorsa, hanno conquistato i due punti in trasferta al Palabiagini contro Follo di Andrea Cristelli, fanalino di coda del campionato.

Pallavolo

Il Cus Genova Volley di Gerry Grotto è uscito vittorioso in Serie C a Ceparana per 3-1, portandosi a un solo punto dalle prime in classifica. Sconfitti al tie-break contro la Colombo Nera i ragazzi del Cus Genova Bianco in Prima Divisione. Per quanto riguarda le femminili weekend non proprio positivo: vince solo la compagine impegnata in Seconda Divisione contro l'Oregina per 3-0, mentre perde la squadra impegnata in Prima Divisione contro la Normac.

Hockey

Il Cus Genova Hockey di Franco Ferrero trova finalmente punti in Indoor League ma rimane ultimo, perdendo 11-3 nella prima partita contro il Valchisone e pareggiando 7-7 contro il Savona nella gara delle 14. L'ultimo appuntamento Indoor saranno le finali di Indoor Challenge a Cadoneghe il 4 febbraio.

Atletica leggera

Nella prima prova del Campionato Regionale di Società di cross, nella suggestiva cornice dell'altopiano delle Manie, Andrea Ghia si aggiudica con facilità la gara senior sui 10 km, confermando la buona condizione del momento. A Lucca nei Campionati Invernali di lanci lunghi PB nel lancio del martello dell'allievo neobiancorosso Davide Costa allenato da Valter Superina, con la misura di 52.79 che lo colloca tra i primi posti delle graduatorie nazionali di categoria. Nel corso della stessa manifestazione PB nel lancio del disco anche per la promessa Giordano Musso con 41.93.