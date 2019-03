Cus Genova, volley corsara a Garlasco

Fine settimana in chiaroscuro per i colori del Cus Genova. I ragazzi del volley sono riusciti a fare bottino pieno in quel di Garlasco. Vittoria anche per i ragazzi dell'hockey. Rammarico invece per i ragazzi della palla a spicchi, usciti sconfitti dal big match contro la capolista Spezia.

Pallavolo

Vittoria di vitale importanza per il Cus Genova Volley di Gerry Grotto nel campionato nazionale di Serie B. Punti importantissimi colti con un netto 0-3 a Garlasco che permettono agli Universitari di godere di due lunghezze sulla zona calda della classifica. Vittoria netta anche per la squadra maschile di Serie D per 3-0 contro Rapallo. Infine vincente anche la compagine di Prima Divisione per 3-1 in trasferta contro Spazio Sport.

Pallacanestro

Il big match di Serie C Silver non ha sorriso al Cus Genova Basket di Giovanni Pansolin, sconfitto per 74-95 dalla Tarros La Spezia di coach Padovan. Una sconfitta che condanna i biancorossi al secondo posto in regular season, da difendere nelle prossime due giornate. Sconfitta anche per la Scat di coach Toselli e dei giovani del Cus Genova, ottenuta al Palacus contro l'Athletic per 64-85.

Hockey

Il Cus Genova Hockey di mister Cappelli ha vinto per 6-1 sul difficile campo del Santuario contro le riserve dell'Hc Savona, test non particolarmente impegnativo ma che comunque può ridare morale al gruppo dopo la brutta prestazione nel derby (comunque vinto) di due settimane fa. In goal Tollini per tre volte, Danese due e Zerbino. Prossimo appuntamento il 24 marzo contro Novara, partita che sarà decisiva per la qualificazione alle finali di Genova dell'8 e 9 giugno.

Tennis

Seconda giornata di Serie C per il Cus Genova Tennis. Secondo successo per la squadra maschile, vincente per 4-2 contro il Tc Valletta Cambiaso. Sconfitta, come da pronostico, invece per la femminile. Ragazze battute per 3-1 dal Ct Spezia e quindi capaci di strappare comunque un punto tanto d'oro quanto inaspettato.