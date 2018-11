Cus Genova: alla festa manca solo il rugby

Fine settimana in chiaro scuro per i colori del Cus Genova. Le buone notizie arrivano dalla pallavolo con la seconda vittoria casalinga della stagione per gli uomini e l'esordio vincente delle ragazze. Bene il quintetto della palla a spicchi, anche Ospedaletti si è dovuta arrendere alla compagine, guidata da coach Pansolin. Fine settimana amaro invece nel rugby.

Rugby

Sconfitta in Serie A per il Cus Genova Rugby di Edd Thrower. Beffardo il risultato finale: 30-29 per il VII Rugby. Risultato che permette a Parabiago di agganciare i Biancorossi in classifica, il cui cammino fin qui recita due vittorie e due sconfitte.

Pallavolo

Il Palacus porta fortuna al Cus Genova Volley di Gerry Grotto. Dopo due prestazioni di livello in trasferta senza però ottenere punti i Biancorossi hanno conquistato la seconda vittoria casalinga della stagione. Sconfitta Saronno per 3-2 rimontando al tie break da un quasi definitivo 4-8. Esordio vincente per la compagine femminile di Prima Divisione del Cus Genova, impostasi per 3-0 in casa della Serteco.

Pallacanestro

Continua la striscia vincente del Cus Genova di Giovanni Pansolin. Dopo la vittoria ottenuta al Palafigoi contro Sestri sono arrivati altri due punti. Avversaria di giornata al Palacus era Ospedaletti di coach Lupi. Vittoria biancorossa per 93-73 in quello che costituiva un remake delle semifinali di Final Four di Supercoppa Ligure a inizio stagione. Sconfitta per 67-65 invece per la Scat di Andrea Toselli e dei giovani del Cus Genova Basket, maturata al Palacitera in Serie D contro il Bvc Sanremo.