Cus Genova: basket e rugby ritrovano la vittoria

Due su tre. È questo il bilancio dei successi per le sezioni del Cus Genova nel fine settimana appena trascorso. Sconfitta con aspetti positivi per i ragazzi della pallavolo, usciti dal campo dopo una prestazione che lascia ben sperare per il futuro. Il maltempo ha fermato l'hockey.

Rugby

Il Cus Genova Rugby di Edd Thrower aveva il compito di rialzarsi dopo la sconfitta in extremis nel derby contro il Recco e così ha fatto. Allo Stadio Carlini gli Universitari si sono infatti imposti per 24-15 contro Parabiago, riuscendo così a voltare pagina rispetto allo scorso weekend e portandosi a due vittorie su tre sfide di Serie A disputate.

Pallavolo

Occasione sprecata in trasferta dal Cus Genova Volley di Gerry Grotto, impegnato nel campionato nazionale di Serie B. La sfida contro San Mauro Torinese ha infatti regalato ai Biancorossi, nonostante la sconfitta, la certezza che possano dare fastidio a tutti. Sconfitta per 3-1 e ora ritorno al Palacus nella prossima partita, davanti al pubblico biancorosso.

Pallacanestro

Il Cus Genova Basket di Giovanni Pansolin ha trovato pronto riscatto al Palafigoi contro Sestri di coach Mariotti. La sfida era insidiosa, in quanto gli avversari costituiscono la "mina vagante" del girone grazie ai rinforzi estivi. Universitari autoritari nel primo quarto e capaci di mantenere il vantaggio fino a fine partita, conclusasi sul 65-78. Infine, prima vittoria in Serie D per la Scat di Andrea Toselli, composta dai giovani del Cus Genova. Successo in trasferta per 62-80, ottenuto contro l'altrettanto giovane Blue Sea Lavagna di coach Carbonell.

Hockey

Il Cus Genova Hockey di mister Cappelli avrebbe dovuto sfidare l'Hc Genova ma l'allerta ha imposto il rinvio della partita. Bisognerà dunque attendere per l'esito di questo derby.