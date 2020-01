Cus Genova: tris di vittorie per i biancorossi

L'ultimo fine settimana di gennaio 2020 ha sorriso ai colori del Cus Genova. Non fa festa solo il rugby femminile, ma l'avversario era ostico.

Rugby

Vittoria essenziale in chiave salvezza nel campionato nazionale di Serie A per il Cus Genova Rugby di Sandri e Bernardini. Biancorossi capaci di strappare un successo in trasferta contro I Centurioni per 21-26, una vittoria che lascia gli avversari all'ultimo posto, a quattro lunghezze di distanza. Sconfitta casalinga invece per 12-96 per il Cus Genova Rugby femminile, subita al Carlini contro il Cus Milano.

Pallavolo

Successo anche per il Cus Genova Volley nel campionato nazionale di Serie B. Biancorossi capaci di superare al Palacus una squadra di alta classifica come Cirié con un rotondo 3-0 per permette ai genovesi di respirare in chiave salvezza.

Pallacanestro

Vittoria importantissima per il Cus Genova Basket di coach Pansolin, capace di superare tra le mura amiche Sarzana di coach Ricci. Al Palacus la sfida termina 84-65, risultato che permette ai Biancorossi di conservare la seconda posizione in Serie C Silver.