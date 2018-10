Cus Genova: weekend amaro, sconfitte da cui ripartire

Fine settimana da dimenticare per i colori del Cus Genova. O meglio, da analizzare per ripartire dagli errori e riprendere il cammino verso le posizioni che contano della classifica. Forse un calo di tensione dopo i successi della prima giornata di campionato, fatto sta che gli allenatori avranno di ché discutere con i loro ragazzi. I risultati del weekend.

Rugby

Il Cus Genova Rugby di Edd Thrower, impegnato in Serie A nel derby contro il Recco, ha subito una sconfitta allo scadere. La maledizione dello Stadio Androne nei derby continua dunque per i Biancorossi, superati con un 16-14 anche a causa di errori e disattenzioni. Ottima vittoria, invece, per la squadra Cadetta in Serie C che allo Stadio Carlini ha superato il Cus Pavia per 41-15.

Pallavolo

Il Cus Genova Volley di Gerry Grotto, impegnato in Serie B, ha registrato la prima sconfitta in campionato: 3-1 a Rovagnano. Al di là del risultato buona prestazione della squadra con due set persi ai vantaggi 28-26 e 27-25 su un campo difficile. Resta il rammarico di non aver saputo approfittare delle palle set avute che avrebbero potuto portare la partita al tie-break e almeno un punto per la classifica.

Pallacanestro

Dopo più di mille giorni di imbatibilità casalinga in Regular Season cade il fortino del Palacus per il Cus Genova Basket di Giovanni Pansolin. Una sconfitta per 61-77 che è arrivata per mano di Sarzana di coach Ricci, compagine che ha attuato una rivoluzione estiva per puntare al titolo dopo un campionato deludente come quello dell'anno scorso. Sconfitta netta per la Scat di Andrea Toselli, composta dai giovani del Cus Genova. Al Palacus infatti Loano si è imposta con un rotondo 46-100.

Hockey

Delusione in casa Cus Genova Hockey per il pareggio a reti inviolate contro il Genova '80. Nonostante la superiorità territoriale cussina i ragazzi di mister Cappelli non sono riusciti a centrare almeno un goal, neppure nei quattro corti a favore, per via dei molti errori in impostazione e dalla difficoltà a entrare in aerea dovuta alla buona difesa degli Ottantottini. Adesso ci sarà da analizzare al meglio gli errori e concentrarsi per le prossime partite, così da non perdere altri punti per strada.