Cus Genova: weekend ricco di soddisfazioni

Ottimi risultati nel weekend per le sezioni del Cus Genova. Di seguito i risultati.

Rugby

Comincia con una vittoria la Poule Promozione del Cus Genova Rugby di Tosh Askew. Sotto a causa di una meta in apertura di partita, gli Universitari non si disuniscano e con sei mete superano l'Accademia con un rotondo 40-5, portando a casa i primi cinque punti del girone.

Pallacanestro

Continua l'imbattibilità casalinga del Cus Genova Basket di Giovanni Pansolin. Nella giornata in cui sono stati celebrati i mille giorni senza sconfitte in casa in Reagular Season con una maglietta nel riscaldamento gli Universitari hanno superato il Tigullio di Marco Annigoni, mantenendo così la testa della classifica.

Pallavolo

Grande partita e vittoria per il Cus Genova Volley di Gerry Grotto, impegnato in Serie C in una delle classiche della pallavolo ligure contro l'Admo Lavagna. Terzo posto consolidato a una lunghezza dalla stessa Lavagna, mentre rimane saldamente in testa alla classifica lo Zephyr di La Spezia. Per quanto riguarda le compagini maschili, il Cus Genova Rosso supera l'Audax e resta al secondo posto alle spalle dello Spazio Sport mentre il Cus Genova Bianco ha subito una rotonda sconfitta per 3-0 in casa del Colombo. Per quanto riguarda le femminili, invece, le ragazze impegnate in Prima Divisione hanno vinto in casa contro l'Auxilium, mentre le ragazze della Seconda hanno superato in casa Albaro.

Tennis

Con la vittoria nella gara di ritorno le ragazze del 2001, Arianna De Negri e Alice Cambiaggio, hanno conquistato il Challenger limitato 4.1. Al contrario, per i ragazzi della stessa categoria è arrivata invece una sconfitta contro lo Sporting Albatros. Grande soddisfazione, nonostante tutto, se si pensa che i vari Carlo Bandelloni, Lollo Bruno e Igor Coppola erano sottoleva di due o tre anni. Infine nel Challenger 2003 sia ragazzi che ragazze vicno la gara d'andata nelle rispettive finali, con due netti 3-0 che fanno ben sperare per il ritorno del prossimo weekend.

Hockey

Doppia sconfitta per il Cus Genova Hockey che però non impedisce l'accesso alle finali dell'Indoor Challenge, che si svolgeranno a Cadoneghe. Nella prima gara è arrivata una sconfitta per 4-5 contro il Savona, mentre nella seconda contro l'Hc Superba per 1-2.

Atletica leggera

Ottime notizie nel weekend di atletica del Cus Genova. Denny Battaglia ha ottenuto a Modena con un 6.87 nei 60 piani lo standard di partecipazione per gli Italiani Assoluti Indoor di Ancona. Luminosa Bogliolo si conferma ai vertici nazionali nei 60 hs, sempre a Modena. Nei Campionati Regionali Invernali di lanci lunghi svoltisi a Genova l'intramontabile Andriano Rodrigo si è aggiudicato il martello con un 52.07 mentre Gordano Musso ha vinto nel peso (13.42) e nel disco (37.47). Sempre a Genova, per quanto riguarda il femminile, Alba Crescente ha vinto nel giavellotto (37.83) e Sandra Littardi nel disco (33.75).