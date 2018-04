Rugby, basket, pallavolo, atletica, hockey: il weekend del Cus

Buone le prove del Cus Genova inerenti il weekend appena trascorso, con risultati importanti soprattutto nel rugby e nella pallavolo. Di seguito il riepilogo delle varie sezioni.

RUGBY. Il CUS Genova Rugby di Tosh Askew batte Benevento 50-8 e mantiene la testa della classifica della Poule Promozione. Gli Universitari si assicurano così, con tre giornate di anticipo, l'accesso alle semifinali per l'Eccellenza.

PALLACANESTRO. Seconda sconfitta esterna per il CUS Genova Basket di Giovanni Pansolin, uscito a mani vuote dal Geodetico di Vado Ligure contro Vado di Marco Costa. Sfida ininfluente per gli Universitari, già certi del primo posto nel girone di qualificazione ai Playoff di Serie C Silver.

PALLAVOLO. Il CUS Genova Volley sconfigge a Chiavari il Villaggio e raggiunge in testa alla classifica di Serie C lo Zephyr, uscito perdente nella sfida contro lo Spedia. Per quanto riguarda le due compagini maschili di Prima Divisione, il CUS Rosso vince in casa contro Olympia PGP Voltri con un netto 3-0 mentre il CUS Bianco viene sconfitto per 3-0 contro Sant'Antonio.

ATLETICA LEGGERA. Buona prova del cussino Andrea Ghia del CUS Genova che ha vestito la maglia azzurra ai Campionati Mondiali Universitari di Cross svoltisi a San Gallo in Svizzera sabato 7 aprile classificandosi al 33° posto.

HOCKEY. Il CUS Genova Hockey blinda il passaggio ai playoff promozione di Uras del 9-10 giugno vincendo il derby contro l'HC Genova, in una partita che è stata a senso unico per tutti e 70 i minuti. Prossimo appuntamento di Serie B fissato al 29 aprile, data nella quale Ardini e compagni affronteranno i savonesi del Liguria.