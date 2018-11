Cus Genova: terzo successo di fila nel basket

Il Cus Genova Basket sembra avere ritrovato la sua fame di vittorie. Battuta d'arresto invece per i ragazzi del volley. Ecco i risultati del Cus Genova nel weekend.

Pallavolo

Sconfitta esterna per il Cus Genova Volley di Gerry Grotto. Alla quinta giornata del campionato nazionale di Serie B gli Universitari escono sconfitti ad Alba contro la prima della classe con un secco 3-0. Sconfitta anche la squadra di Serie D, superata dallo Spazio Sport anch'essa per 3-0. Vittoria invece per i ragazzi della Colombo Gialla in Prima Divisione per 3-0. Per quanto riguarda le compagini femminili, successo autoritario delle ragazze della Prima Divisione contro la Normac per 0-3, vittoria per 3-2 per le ragazze della squadra Rossa di Seconda Divisione contro l'Auxilium e successo per 3-0 per le ragazze della squadra Bianca di Seconda Divisione contro l'Albaro.

Pallacanestro

Terza vittoria di fila per il Cus Genova Basket di Giovanni Pansolin. Succeso esterno alla Comunale di Rapallo per gli Universitari, che hanno superato Recco di Matteo Bertini. Una compagine insidiosa, salita in Serie C Silver in questa stagione ma dotata di giocatori pericolosi. Sconfitta interna, invece, per la Scat di Andrea Toselli e dei giovani del Cus Genova. Biancorossi sconfitti da Valpetronio di coach Vaccaro in uno scontro diretto per la salvezza.

Rugby

Ferma la prima squadra del Cus Genova Rugby di Edd Thrower a causa della pausa per la Nazionale, la squadra Cadetta di Serie C ha invece superato il Cus Torino allo stadio Carlini con il risultato di 22-5.