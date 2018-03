Cus Genova: vittorie di basket e volley in serie C

Fine settimana positivo per i colori del Cus Genova. I ragazzi della pallacanestro erano in cerca di riscatto e hanno centrato l'obiettivo. Bene anche le squadre impegnate nei campionati di pallavolo. Di seguito i risultati.

Pallacanestro

Ritorna alla vittoria il Cus Genova Basket di coach Pansolin. Avversario di giornata sabato era Vado di Marco Costa, prima inseguitrice nel girone di qualificazione ai Playoff di Serie C Silver. Vittoria convincente nonostante la condizione fisiche che stanno tormentando gli Universitari in queste ultime settimane. Un in bocca al lupo di pronta guarigione ad Edoardo Bestagno, infortunatosi qualche settimana fa e out fino alla prossima stagione.

Pallavolo

Il Cus Genova Volley di Gerry Grotto espugna Sarzana con un perentorio 3-0 e tiene in caldo il secondo posto in attesa dello scontro diretto contro lo Zephyr capolista nel prossimo weekend a La Spezia. A riposo il Cus Rosso in Prima Divisione, mentre il Bianco parte bene per poi cedere 3-1 in casa del Santa Sabina. Per quanto riguarda le femminili, la compagine impegnata in Prima Divisione supera per 3-0 il Siva in trasferta, quella di Seconda Divisione vince per 3-0 in casa della Amatori scavalcandola in classifica al secondo posto e infine sia il Cus Rosso sia il Cus Bianco di Terza divisione vengono sconfitte in casa.