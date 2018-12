Tris di successi per il Cus Genova

Tre su tre per le squadre del Cus Genova nel weekend. Vincono infatti i ragazzi della pallavolo, quelli del basket e del rugby.

Pallavolo

Torna alla vittoria il Cus Genova Volley di Gerry Grotto nel campionato nazionale di Serie B. Vittoria per 3-0 contro l'Audax Parma tra le mura casalinghe e tre punti importanti. Ragazzi della Serie D sconfitti invece al tie break contro la prima in classifica, ovvero il Volley Sabazia. Infine, i ragazzi della Prima Divisione hanno chiuso con la vittoria per 3-1 sull'Olympia Pgp Voltri.

Pallacanestro

Successo importantissimo per il Cus Genova di Giovanni Pansolin. Gli Universitari erano attesi dal big match di Serie C Silver contro la Tarros La Spezia di Andrea Padovan. Una sfida che ha rappresentato anche le ultime due finali Playoff. Partita arcigna dei Biancorossi e vittoria per 66-68 al Palasprint. Sfumano i due punti invece per la Scat di Andrea Toselli e dei giovani del Cus Genova. Sconfitti al Palacrocera per 69-63.

Rugby

Ottima vittoria anche per il Cus Genova Rugby. Gli Universitari superano al Carlini la neopromossa Biella con un rotondo 44-8, confermando così la propria superiorità. Sconfitta in trasferta, invece, per la squadra Cadetta in Serie C a Pavia. Biancorossi rimasti in 14 poco prima della fine del primo tempo.

Segui la tua squadra in diretta streaming su DAZN.

Il primo mese è GRATIS!