Cus Genova, nel rugby c'è il recupero del derby

Recco e Sestri, due avversarie genovesi per il Cus. La prima sarà di fronte ai ragazzi del rugby, mentre Sestri ospita i ragazzi del basket.

Rugby

Cus Genova Rugby di Sandri e Bernardini impegnato domenica nel recupero del derby della prima giornata contro il Recco, rinviato a causa dell'allerta meteo. Impegno dal grande tasso di difficoltà invece per il Cus Genova Rugby femminile, atteso dalla sfida domenicale contro il Monza nel campionato nazionale di Serie A. Appuntamento dunque alle 14.30 allo Stadio Carlini.

Pallavolo

Trasferta a Saronno per il Cus Genova Volley di Gerry Grotto nel campionato nazionale di Serie B. Impegno fuori Genova per dare continuità ai risultati dopo la bella vittoria ottenuta in casa contro Bresso. Appuntamento a sabato alle ore 18.45. Per quanto riguarda le squadre femminili, le ragazze della Serie D saranno impegnate sabato alle 21 contro Santa Sabina.

Pallacanestro

Stracittadina in vista per il Cus Genova Basket di coach Pansolin. Biancorossi attesi dalla sfida di domenica al Palafigoi contro Sestri alle 18.30. Una partita insidiosa in quanto gli avversari hanno recuperato il roster al completo e si trovano in un ottimo stato di forma.