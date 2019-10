Cus Genova: doppia sfida contro Recco nel rugby e nel basket

Nel fine settimana tornano in campo le squadre del Cus Genova. Ricomincia il campionato maschile di rugby mentre le ragazze sono attese dall'esordio fra le mura amiche. Vacanze finite anche per i ragazzi della pallavolo, mentre nel basket il calendario vede i biancorossi di scena in trasferta a Recco.

Rugby

Nel weekend ricomincia il campionato nazionale di Serie A, che vede impegnato il Cus Genova Rugby sotto la guida di Sandri e Bernardini. Squadra rinnovata, giovane e di matrice volutamente genovese pronta ad affrontare alla prima giornata il derby contro la Pro Recco domenica alle 15.30. Impegno casalingo storico, invece, per la squadra femminile di capitan Cavina, che esordisce al Carlini alle 12.30. Sfida contro i Lyons Tortona in quella che costituisce la prima storica partita di Serie A femminile nel campo cussino.

Volley

Ricomincia anche il campionato nazionale di Serie B per il Cus Genova Volley di Gerry Grotto. Biancorossi pronti all'esordio domani alle 18 al Palacus contro il Caseificio Croce Lodi. Per quanto riguarda il settore femminile è invece previsto l'esordio delle ragazze della Serie D domenica alle 20 contro Paladonbosco.

Pallacanestro

Sfida insidiosa per il Cus Genova Basket di coach Pansolin in Serie C Silver. Dopo la sconfitta contro Tigullio e la vittoria contro Valpetronio i Biancorossi sono attesi dalla sfida in trasferta contro Recco di coach Bertini, a punteggio pieno fin qui. Qualche problema di infortuni per gli Univeristari che cercheranno comunque di vendere cara la pelle in quel di Rapallo.

Hockey

Il Cus Genova Hockey di mister Cappelli è atteso dall'impegno decisivo domenica alle 9 contro Genova Hockey 1980. Data la sconfitta di domenica scorsa questa partita risulta già decisiva per non perdere il treno playoff. Cussini senza Ragucci ma, per il resto, quasi al completo.