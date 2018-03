Cus Genova: sfide importanti nel weekend

Fine settimana denso di impegni per le squadre del Cus Genova. Dopo la pausa torna il rugby. Attesa anche per l'anticipo del basket e il big match nella pallavolo.

Rugby

Il Cus Genova Rugby di Tosh Askew sarà impegnato a Prato domenica alle 14.30 per consolidare il primato in classifica sul difficile campo toscano. Un primato in classifica derivante da un'ottima striscia di vittorie in questa seconda fase di stagione.

Pallacanestro

Anticipo del venerdì per il Cus Genova Basket di Giovanni Pansolin. Universitari impegnati al Palasharkers stasera alle 21.15 contro Pegli di Giovanni Piastra, compagine ferma ancora a zero punti nel girone di qualificazione ai Playoff. Dopo la sconfitta a Santa Margherita e la vittoria contro Vado ecco quindi il terzo appuntamento per i cestisti biancorossi.

Pallavolo

Tempo di big match per il Cus Genova Volley di Gerry Grotto, secondo in classifica e impegnato in Serie C a La Spezia contro al capolista Zephyr. Per quanto riguarda le due compagini maschili di Prima Divisione, il Cus Bianco affronta alle 15.30 al Palacus l'Agv Campomorone mentre il Cus Rosso se la vedrà alle 17.30 contro i giovani del Santa Sabina. Per quanto riguarda invece le compagini femminili, domani alle 17.30 scende in campo quella di Prima Divisione all'Istituto San Giorgio contro il New Albaro Levante, domenica alle 18.30 al Palacus quella di Seconda con l'obiettivo di blindare il secondo posto, domenica in trasferta alle 17.30 il Cus Rosso di Terza affronterà la Virtus e, infine, il Cus Bianco di Terza se la vedrà domenica alle 18 in piazza Solari contro il Santa Sabina B.

Hockey

Il Cus Genova Hockey di Franco Ferrero torna in campo in Serie B. Impegno che vede i Biancorossi affrontare il Genova Hockey 1980, squadra molto giovane e fanalino di coda del campionato. Alcune assenze per la truppa di Ferrero, ma anche dei recuperi importanti. Anche se i Cussini partono favoriti dovranno far attenzione a rimaner concentrati per evitare brutte sorprese.

Golf

Domenica è in programma il recupero della gara golfistica rinviata per maltempo il 24 febbraio scorso. Trattasi di una 4 palle la migliore sul percorso del Golf Club Albisola, che richiede precisione e un ottimo gioco corto.