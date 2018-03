Cus Genova: basket e rugby sugli scudi

Continua il momento magico per i colori del Cus Genova, soprattutto nel rubgy e nel basket. Di seguito i risultati delle varie sezioni.

Rugby

Cinque su cinque per il Cus Genova Rugby di Tosh Askew nella Poule Promozione. Primo posto solitario grazie al successo a Prato per 32-14 e imbattibilità mantenuta. Volano quindi a vele sempre più spiegate i rugbysti biancorossi.

Pallacanestro

Successo in trasferta contro Pegli di Giovanni Piastra per il Cus Genova Basket di Giovanni Pansolin. Prova di forza degli Universitari, primi nel Girone A di Serie C Silver, che ha permesso loro di continuare a lavorare per superare problemi di forma e infortuni occorsi recentemente. Cestisti biancorossi ormai a un passo al primo posto matematico.

Pallavolo

Sconfitta onorevole del Cus Genova Volley di Gerry Grotto a La Spezia, nel big match di Serie C contro lo Zephyr. Un 3-2 che ha sì condannato alla sconfitta gli Universitari, ma che ha dato prova del fatto che possono giocarsela con tutte in questo finale di stagione. Per quanto riguarda le due compagini di Prima Divisione maschile, il Cus Rosso vince agevolmente 3-0 in casa contro la giovane squadra del Santa Sabina e il Cus Bianco perde in casa contro Campomorone.

Hockey

Il Cus Genova Hockey vince la prima di ritorno contro il Genova Hockey 1980, fanalino di coda del campionato, soffrendo più del dovuto e mettendo in campo una delle peggiori prestazioni della stagione, andando addirittura a subire due reti, dopo aver concluso l'intero girone d'andata senza incassarne nemmeno una. Le assenze di Gualco e Schirru hanno sicuramente pesato, ma non possono assolutamente essere un alibi per il brutto gioco espresso e i tanti errori commessi, anche sotto porta. Nonostante tutto Ardini e compagni portano a casa il bottino pieno vincendo 3-2 grazie alla doppietta di Tollini e il goal di Danese.