Cus Genova: ultima in casa per i ragazzi del rugby

Ultimo fine settimana di aprile con impegni importanti per le sezioni del Cus Genova.

Rugby

Acquisito il secondo posto matematico nel girone promozione, il Cus Genova Rugby di Tosh Askew affronta l'ultima sfida domenica contro Prato Sesto in casa alle 15.30 allo Stadio Carlini. Pensieri ormai proiettati alla semifinale Playoff.

Pallacanestro

Dopo la brillante vittoria in gara-1 il Cus Genova Basket di Giovanni Pansolin ha la possibilità di chiudere la serie al Palaisnart contro Ospedaletti di Andrea Lupi nella sfida stasera. In caso di vittoria gli Universitari staccherebbero infatti un pass per la finale Playoff, giocandosi così la vittoria del campionato con la vincente tra Tarros La Spezia e Vado.

Pallavolo

Il Cus Genova Volley di Gerry Grotto sfida Futura Avis oggi alle 18 al Palacus, cercando tre punti per restare in testa alla classifica. Per quanto riguarda le compagini femminili, le ragazze della Prima Divisione ospitano al Palacus alle 20 La Piazzetta Arenzano, il Cus Bianco di Terza affronta Albaro domenica alle 15 sempre al Palacus mentre il Cus Rosso di Terza riceve alle 20.30 di lunedì al Palacus l'Amatori Volley Savona.

Atletica leggera

L'attenzione si concentra sui Campionati Regionali Universitari Open di Atletica in programma a Savona oggi, dove sono preannunciati, oltre a una folta rappresentanza di atleti-studenti dell'ateneo genovese, anche numerosi atleti di livello nazionale provenienti da altre regioni, per un contenuto tecnico della manifestazione sicuramente molto interessante. Inoltre i 100 m di domani assegnano il quarto Trofeo Roberto Benvenuti, storico segretario generale del Cus Genova.

Hockey

Il Cus Genova Hockey di Franco Ferrero è impegnato al Lagaccio contro l'Hc Liguria Savona. Partita che oramai non ha valore dal punto di vista del punteggio dato che il Cus è già qualificato per i Playoff, ma che è utile per affinare gli schemi e arrivare preparati ad Uras ed a dare morale al gruppo. Appuntamento a domenica alle ore 11.30.

Tennis

Per quanto riguarda la compagine femminile di Serie C, per l'1 maggio è prevista la sfida contro contro il Tc Finale C. Una sfida che si preannuncia molto equilibrata.