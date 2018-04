Cus Genova: iniziano le semifinali nel basket, rugby a Piacenza per il primato

Impegni importanti per le sezioni del Cus Genova nel penultimo fine settimana di aprile.

Rugby

Semifinale Playoff già conquistata dal Cus Genova Rugby di Tosh Askew, grazie a una Poule Promozione condotta da protagonista. Gli Universitari saranno impegnati a Piacenza contro i Lyons per determinare chi arriverà primo nel girone. Fischio d'inizio domenica alle ore 15.30.

Pallacanestro

Dopo il primo posto nella Stagione Regolare e il primo posto nel Girone A di qualificazione ai Playoff il Cus Genova Basket di Giovanni Pansolin sfiderà Ospedaletti di Andrea Lupi in gara-1 delle semifinali Playoff di Serie C Silver. Appuntamento sabato alle 20.30 al Palacus.

Pallavolo

Sfida chiave in stagione per il Cus Genova Volley di Gerry Grotto in Serie C. Gli Universitari affronteranno infatti domenica alle 19 a Lavagna l'Admo. Partita che vale un campionato, con gli avversari secondi a soli due punti dai Biancorossi. La compagine maschile del Cus Genova Rosso, impegnata in Prima Divisione, ospita Audax alle ore 17.30, mentre il Cus Bianco riposa.

Golf

Questa domenica, il 22 aprile, è in programma presso il Circolo Le Rovedine Golf Club la gara di Cus Milano, prima gara del circuito della Cus Golf Association 2018.