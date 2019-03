Cus Genova, Luminosa Bogliolo si congeda; vincono basket e rugby

Con gli Europei di Glasgow nel weekend appena trascorso si è conclusa l'avventura in biancorosso di Luminosa Bogliolo, che passa alle Fiamme Oro. Vincono i ragazzi di basket e rugby, mentre i colleghi del volley si devono arrendere in serie B ad Alba.

Atletica leggera

Nel weekend Luminosa Bogliolo era impegnata ai Campionati Europei di Glasgow sui 60 metri ostacoli. Qualificatasi per la semifinale, la cussina è uscita però al penultimo atto, giungendo quinta in batteria. Il suo, di 8.11, è stato il decimo tempo complessivo delle due semifinali.

Rugby

Domenica il Cus Genova Rugby di Edd Thrower ha conquistato una vittoria determinante allo stadio Carlini contro il VII Rugby Torino con il risultato di 17-15. Un successo che continua a lasciare aperti spiragli per quanto riguarda i Playoff del campionato nazionale di Serie A. Vittoriosa anche la Cadetta in Serie C, capace di espugnare Pavia per 19-21 nella seconda fase del campionato.

Pallavolo

Sconfitta sabato per il Cus Genova Volley di Gerry Grotto nel campionato nazionale di Serie B. In una partita che si preannunciava ostica già alla vigilia è Alba a portare a casa la vittoria al Palacus, conquistando il secondo posto in classifica. Vittoria invece per 1-3 in trasferta ottenuta dalla squadra maschile di Serie D ad Albenga.

Pallacanestro

Derby genovese che ha sorriso al Cus Genova Basket di Giovanni Pansolin nel weekend. Universitari capaci infatti di superare Pegli di Marco Costa per 87-52 e di mantenere quindi la seconda posizione in Serie C Silver in vista del big match di sabato prossimo contro la capolista Tarros La Spezia. Sconfitta al Palauxilium invece per la Scat di Andrea Toselli e dei giovani del Cus Genova. Due punti all'Auxilium nel loro campo di casa.

Tennis

Comincia con una vittoria e una sconfitta il campionato di Serie C per il Cus Genova Tennis. Vittoria contro Imperia per 3-1 in casa e sconfitta per 4-0 per la femminile in trasferta a Lavagna.