Cus Genova, un altro successo nel basket

Fine settimana in chiaroscuro per il Cus Genova. Trasferta amara per i ragazzi della pallavolo, impegnati in Serie B. Ancora a segno invece la squadra di basket. Rugby ancora fermo per la Nazionale.

Pallavolo

Non riesce l'impresa ai ragazzi del Cus Genova Volley di Gerry Grotto, impegnati nel campionato nazionale di Serie B a Ciriè, contro la seconda della classe. Dopo un primo set timido, i Biancorossi entrano in partita lottando punto a punto con la seconda in classifica. Buona la prova ma non basta per portare a casa dei punti. Bene i ragazzi della Serie D, vittoriosi in trasferta a Rapallo con un deciso 3-0, confermandosi così nella parte alta della classifica. Vittoria anche per i ragazzi della Prima Divisione, vincenti per 3-1 contro lo Spazio Sport. Per quanto riguarda invece la femminile, le ragazze della prima Divisione subiscono la prima sconfitta contro Volare Pegli 2000 nel gelo della tensostruttura di Arenzano, dove le cussine lottano per tre set ma senza riuscire ad esprimere al meglio il proprio gioco. Il Cus Rosso di Seconda Divisione è uscito sconfitto per 3-1 contro Santa Sabina, mentre vince il Cus Bianco con un rotondo 3-0 contro Serteco.

Pallacanestro

Continua la marcia del Cus Genova Basket, vincente al Palafigoi per 70-87 contro Pegli di coach Costa. Vittoria forse più sofferta del previsto, contro un'avversaria molto giovane e frizzante. Due punti comunque importanti che mantengono viva la corsa sulla Tarros La Spezia, capolista del campionato. Sconfitta casalinga invece in Serie D per la Scat di Andrea Toselli e dei giovani del Cus Genova. Biancorossi superati per 57-78 al Palacus dall'Auxilium di coach Pezzi.

Rugby

Continua la pausa per la Nazionale per il Cus Genova Rugby, che quindi è rimasto a riposo. Vittoria per 24-7, invece, per la squadra Cadetta contro il Riviera Rugby a Imperia, ottenuta su un campo al limite della praticabilità.