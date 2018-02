Cus Genova: vittorie e record nel fine settimana

Ancora soddisfazioni nel fine settimana per i colori biancorossi del Cus Genova. Ecco i risultati delle varie sezioni.

Pallacanestro

Continua la marcia del Cus Genova Basket di Giovanni Pansolin, vincente nel derby genovese contro Pegli e sempre più in testa alla classifica di Serie C Silver grazie alla contemporanea sconfitta della Tarros La Spezia a Chiavari.

Pallavolo

Il Cus Genova Volley di Gerry Grotto vince in Serie C con Albisola per 3-0 e resta solo al secondo posto ad un punto dalla prima. Il Cus Genova Rosso vince per 3-0 con la Colombo Nera e vola sul secondo gradino del podio, mentre il Cus Genova Bianco vince per 3-0 con Spazio Sport Academy e avanza in classifica. Per quanto riguarda le selezioni femminili, invece, le ragazze della Prima Divisione vengono sconfitte in casa dall'Olympia Voltri, quelle della Seconda trionfano per 3-0 contro l'Auxilium e il Cus Genova Bianco in Terza Divisione esordisce con una sconfitta per 3-0 contro il Vgp.

Hockey

Si è conclusa con la giornata di domenica la stagione Indoor del Cus Genova Hockey con le finali di Indoor Challenge disputate a Cadoneghe, alle quali i biancorossi si classificano quarti al termine di due partite in cui avrebbero sicuramente meritato di più ma in cui il risultato è sempre stato purtroppo negativo. Sconfitta per gli Universitari contro Pistoia per 6-3 e contro il Moncalvese per 5-4.

Tennis

Bastava una sola vittoria alle ragazze del Cus Genova Tennis per aggiudicarsi il Challenger 2003 limitato 4.3 e così è stato al Tc Vado. Vittoria quindi per le racchette biancorosse Chiara Lanfrit, Ludovica Davini, Beatrice Majorana e Francesca Salvarezza.

Atletica leggera

Andrea Ghia, classificandosi al secondo posto nella classica su strada lombarda "StraMagenta" con il tempo di 31.05, ottiene la miglior prestazione ligure all time nei 10 km su strada. Sabato a Modena, invece, Riccardo Berrino conquista i 60 hs allievi in 8.74.