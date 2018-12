Cus Genova: al Carlini la neo promossa Biella

Torna in campo il Cus Genova Rugby e lo fa davanti al suo pubblico allo stadio Carlini. Impegno casalingo anche per i ragazzi della pallavolo. Di seguito gli impegni del weekend del Cus Genova.

Pallavolo

Oggi, a partire dalle 18, davanti all'affezionato pubblico di casa il Cus Genova Volley nel campionato nazionale di Serie B ospita al Palacus il Volley Audax Parma. Sfida con punti importanti in palio per quanto riguarda la salvezza. A seguire, dalle ore 21, i ragazzi della Serie D giocheranno contro il Volley Sabazia. Scontro nella parte alta della classifica.

Pallacanestro

Il Cus Genova Basket di Giovanni Pansolin domenica alle 18 affronterà la Tarros La Spezia di coach Padovan. Uno scontro diretto, quello dei Biancorossi, che può portarli in testa alla classifica. Una partita che rappresenta la sfida d'élite della Serie C Silver, nonché finale degli ultimi due campionati. Infine, domani alle 18 al Palacrocera la Scat di Andrea Toselli e dei giovani del Cus Genova affronterà l'Athletic di coach Bosio, la quarta forza del campionato.

Rugby

Riprende la Seria A di rugby e torna dunque in campo il Cus Genova Rugby. Allo Stadio Carlini alle 14.30 domenica la prima squadra sfida la neo promossa Biella in uno scontro di alta classifica. La squadra Cadetta di Serie C deve difendere il primo posto in trasferta sul campo del Pavia.

