Cus Genova: al Carlini arriva Parabiago, derby nel basket

Nel weekend tornano in campo le squadre del Cusa Genova. Impegno difficile per i ragazzi del Cus Genova rugby, che ospitano Parabiago. Seconda stracittadina consecutiva per i colleghi del basket contro Pegli. Nella pallavolo il calendario dice Sant'Anna Tomcar.

Rugby

Cus Genova Rugby di Sandri e Bernardini, attualmente settimo in classifica, atteso dalla sfida di domenica allo stadio Carlini alle 14.30 contro Parabiago, attualmente terza della classe a cinque lunghezze di distanza nella classifica del campionato nazionale di Serie A.

Pallavolo

Archiviata la sconfitta in trasferta al tie-break contro Saronno, sabato alle 18 il Cus Genova Volley di Gerry Grotto al Palacus sfiderà Sant'Anna Tomcar. L'obiettivo è quello di proseguire sulla scia positiva delle ultime settimane.

Pallacanestro

Seconda stracittadina consecutiva per il Cus Genova Basket di coach Pansolin. Sabato alle 18.30 al Palafigoi i biancorossi saranno ospiti di Pegli di coach Conte. Arancioblù fermi a due punti in Serie C Silver ma squadra giovane e imprevedibile.