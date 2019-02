Cus Genova: basket di scena a Ospedaletti, volley al Palacus

Con il campionato di rugby fermo per lasciare spazio alla nazionale, impegnata nel prestigioso torneo sei nazioni, protagoniste nel fine settimana diventano le altre squadre del Cus Genova. Obiettivi diversi per le squadre di basket e volley, unite però dal comune denominatore di andare a caccia della vittoria.

Pallavolo

Sabato 9 febbraio 2019 alle 18 il Cus Genova Volley di Gerry Grotto sfida Pavic Savigliano al Palacus nel campionato nazionale di Serie B. C'è da riscattare la sconfitta subita a Busseto e da conquistare punti importantissimi in chiave salvezza. Per quanto riguarda le compagini femminili, invece, la squadra di Prima Divisione affronta l'Auxilium in trasferta domani alle 18 e la squadra Rossa di Seconda Divisione se la vede in trasferta con il Volleyscrivia sabato alle ore 20. Le due di Terza Divisione, ovvero la Rossa e la Bianca, saranno impegnate rispettivamente al Palacus domenica alle 14.30 contro Paladonbosco e domani alle 20.45 contro Audax.

Pallacanestro

Trasferta insidiosa per il Cus Genova Basket di Giovanni Pansolin. Avversaria di giornata Ospedaletti di Andrea Lupi domani al PalaIsnart alle 18. Squadra insidiosa quella Orange, in piena corsa per la salvezza e alla ricerca di punti di vitale importanza. Domenica alle 17 sfida importantissima in Serie D per la Scat di Andrea Toselli e dei giovani del Cus Genova, impegnata al Palacus contro il Bvc Sanremo nello scontro diretto per la salvezza.

Golf

Sabato comincerà il Campionato Sociale 2019 organizzato dal Cus Genova Golf. La prima gara sarà disputata come consuetudine negli ultimi anni sul percorso del Circolo Golf degli Ulivi di Sanremo, uno dei campi con la maggiore storia alle spalle ma ancora oggi in grado di riservare sempre una difficile sfida a tutti i tipi di giocatori.