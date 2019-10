Cus Genova, domenica open day al campo di golf

Fine settimana ricco di appuntamenti a tinte biancorosse. Due squadre del Cus giocano in casa, rugby e pallacanestro, mentre i ragazzi del volley sono di scena a Savigliano. Domenica open day per provare a giocare a golf.

Rugby

Nel weekend ricomincia il campionato nazionale di Serie A, che vede impegnato il Cus Genova Rugby sotto la guida di Sandri e Bernardini. Squadra a trazione prettamente genovese e rinnovata, nonché privata dell'esordio nel derby contro il Recco a causa dell'allerta. Impegno casalingo allo Stadio Carlini domenica alle 14.30 contro I Centurioni per i Biancorossi, davanti quindi al loro pubblico.

Volley

Per il Cus Genova Volley di Gerry Grotto trasferta molto impegnativa a Savigliano contro il Gerbaudo, squadra rodata e reduce dalla netta vittoria in trasferta ottenuta a Cirié. Biancorossi che cercheranno di non far pesare il fattore campo confidando sul buon momento della squadra. Dare continuità e conquistare punti in questo inizio di campionato sarebbe molto importante. Appuntamento dunque a sabato ore 18.

Pallacanestro

Sfida casalinga di vertice al Palacus sabato alle 18.45, in cui si affronteranno il Cus Genova di coach Pansolin e il My Basket di coach Brovia in una delle stracittadine di questo campionato. Biancorossi reduci dalla convincente vittoria in trasferta contro Recco ma falcidiati dagli infortuni. Biancoblù lanciatissimi in campionato, a punteggio pieno e in vetta alla classifica. Sfida dunque apertissima e importante per le gerarchie della Serie C Silver.

Golf

In arrivo l'Open Day del Cus Genova Golf, domenica 27 ottobre presso la Golf Academy di Quarto Alto. Una grande occasione per mettersi alla prova, verificare la propria predisposizione ed avvicinarsi in generale al mondo del golf. Una prova totalmente gratuita. Gli orari saranno dall 9.30 alle 13 e dalle 14 alle 17. Ogni partecipante potrà provare a giocare a Golf assistito dai nostri maestri Nicolò Gaggero e Chiara Brizzolari e dal personale della sezione. Il circolo mette a disposizione gli spazi e attrezzatura necessaria per uomini donne e bambini. Nell'ora del pranzo ci sarà un piccolo Aperitivo offerto da Iacopo del ristorante al Colle.