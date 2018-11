Cus Genova: inaugurati i nuovi campi sportivi

Questo pomeriggio alle ore 15 presso la sede storica del Cus Genova in via Monte Zovetto 21A, il Magnifico Rettore, Paolo Comanducci, e il presidente del Cus Genova, Maurizio Cechini, hanno illustrato gli interventi, effettuati nel corso del mese di settembre, che hanno portato a un radicale cambiamento degli impianti.

Il fondo in gomma dei tre campi da tennis è stato sostituito dal GreenSet, una resina molto diffusa negli Stati Uniti ma ancora poco nota in Italia. Si tratta di un materiale tecnico che restituisce un rimbalzo di palla relativamente veloce e si adatta perfettamente al gioco amatoriale così come alle competizioni agonistiche.

Il basket, disciplina storica di casa Cus, trova una nuova e migliore sistemazione: sono state tracciate due metà campo regolamentari per permettere di praticare il basket 3 contro 3, detto anche streetball, su un terreno di gioco di dimensioni corrette.

Rispondendo alle numerose richieste degli studenti universitari, è stato realizzato un nuovo campo da calcio a 5 in erba sintetica di dimensioni regolamentari.

Gli interventi di ripristino e migliorie effettuati da Cus Genova sono stati realizzati grazie all'indispensabile supporto dell'Università degli Studi di Genova, proprietaria degli impianti.

Nell'ottica di promuovere l'attività sportiva per tutti gli iscritti a UniGe, mission istituzionale del Cus Genova, per l'anno accademico appena iniziato sono proposti corsi di tennis collettivi completamente gratuiti per tutti gli studenti universitari che vogliono avvicinarsi a questo sport.

Programma

Dopo i saluti istituzionali, la giornata prosegue con l'attività sui campi, condizioni meteo permettendo. Per il tennis un incontro dimostrativo tra due grandi giocatori liguri: Alessandro Ceppellini, campione universitario in carica e partecipante alle ultime Universiadi di Taipei, contro Pietro Ansaldo, ex campione europeo under 16.

Per il basket alcune accese sfide 3 contro 3, con la partecipazione di giocatori universitari della prima squadra del Cus Genova, militante in serie C regionale. Infine, con inizio alle 16.30, una partita amichevole tra una squadra di studenti universitari, da anni partecipante ai tornei organizzati dal Cus, e una compagine di dipendenti dell'Ateneo, due anni fa laureatasi Campione d'Italia nel torneo dei dipendenti delle Università italiane.

Il pomeriggio si conclude con un rinfresco curato da Hello Cus, nuovissimo punto di ristoro all'interno della palazzina che ospita la sede del Cus Genova.