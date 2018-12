Cus Genova: weekend avaro di soddisfazioni, tiene il rugby

È dal rugby che arrivano le notizie migliori per il Cus Genova nel fine settimana appena andato in archivio. Gli Universitari superano di misura Asr Milano e anche la squadra Cadetta centra il bersaglio grosso con una prova più convincente. Delusione invece nel volley e nel basket. Di seguito i risultati delle sezioni nel weekend.

Pallavolo

Trasferta amara per il Cus Genova Volley di Gerry Grotto, tornato a mani vuote dal difficilissimo impegno del campionato nazionale di Serie B sul campo di Novi Ligure. Colombini e compagni giocano tre set fotocopia, punto a punto fino alla metà del set e poi Moro suona la carica, Novi stacca e il Cus lotta ma si arrende. La compagine maschile di Serie D ha superato invece facilmente Lavagna con un secco 3-0. bene anche il Cus Genova Bianco femminile di Seconda Divisione, capace di superare per 3-1 l'Amatori Volley Rivarolo.

Pallacanestro

Sconfitta la prima squadra del Cus Genova Basket di Giovanni Pansolin. Reduce dalla brillante vittoria contro Spezia, la formazione universitaria è stata superata al Palacus da Tigullio di coach Annigoni. Tutto quindi apertissimo nelle zone nobili del campionato.

Rugby

Grandi vittorie per entrambe le squadre del Cus Genova Rugby. Da un lato la prima squadra, impegnata nel campionato di Serie A, ha gestito bene la partita nonostante due errori che hanno permesso all'Asr Milano di rimanere in partita. Il risultato finale è di 20-19 per gli Universitari. La squadra Cadetta dilaga, invece, in Serie C Silver contro l'Union Riviera con il risultato di 75-8 affermando il suo gioco, il primato e non permettendo agli avversari di tentare la rimonta.