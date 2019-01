Cus Genova: un'altra vittoria per i ragazzi di basket e rugby

Risultati positivi nel weekend del 19 e 20 gennaio 2019 dalle sezioni del Cus Genova per quanto riguarda basket e rugby. Meno bene i ragazzi del volley, impegnati in una difficile trasferta a Torino.

Rugby

Importantissima vittoria fuori casa per il Cus Genova Rugby di Edd Thrower. Universitari capaci di espugnare per 13-24 il campo dei "cugini" del Cus Milano, penultimo in classifica prima della sfida.

Pallavolo

Il Cus Genova Volley di Gerry Grotto è uscito sconfitto a Torino nel campionato nazionale di Serie B per 3-0 contro Volley Parella. Sempre sabato la compagine maschile di Serie D ha invece superato a domicilio Volley Primavera per 1-3 a Imperia. Infine, la maschile di Prima Divisione non ha disputato la partita, quindi rinviata, a causa dell'assenza del direttore di gara.

Pallacanestro

Ottimo successo per il Cus Genova Basket di Giovanni Pansolin. Universitari usciti vincenti dal derby genovese del Palacus contro l'Ardita Juventus di coach Chiesa per 91-51. Sconfitta casalinga invece per la Scat di Andrea Toselli e dei giovani del Cus Genova, subita sempre al Palacus contro Cogoleto di coach Dellarovere per 46-80.