Cus Genova: Luminosa Bogliolo migliora il suo 'personal best'

Il Cus Genova Rugby si è dovuto arrendere alla capolista Piacenza. Conquista la vittoria invece la squadra di volley che milita in serie B. Soddisfazioni anche nell'atletica con Luminosa Bogliolo in grande spolvero. Ecco i risultati del weekend del Cus Genova.

Rugby

Delusione per il Cus Genova Rugby di Edd Thrower a Piacenza contro i Lyons in Serie A. Sconfitta più che onorevole per 28-15 dopo un parziale positivo nel primo tempo, con i ragazzi che si sono confrontati alla pari con la prima in classifica per tutta la sfida. Sconfitta anche per la squadra Cadetta, subita per 24-15 a Torino contro i "cugini" del Cus Torino.

Pallavolo

Ottima vittoria in casa contro il fanalino di coda Pro Patria per il Cus Genova Volley di Gerry Grotto nel campionato nazionale di Serie B. Tre punti importantissimi ai fini della classifica. La squadra di Serie D ha subito invece una battuta d'arresto contro il Santa Sabina, che ha ben figurato e conferma il momento molto positivo. Bene la maschile di Prima Divisione, vincente per 3-0 contro la Colombo Bianca. Weekend da riscattare invece per le squadre femminili. Il Cus Genova Volley di Prima Divisione viene sconfitto in casa dalla Normac prima in classifica per 3-0, il Cus Bianco di Seconda Divisione per 3-2 in trasferta contro l'Oregina e il Cus Rosso sempre di Seconda in trasferta contro l'Audax per 3-0.

Pallacanestro

A riposo il Cus Genova Basket di Giovanni Pansolin in Serie C, impegnata invece la Scat di Andrea Toselli e dei giovani del Cus. Buona prestazione al Crocera Stadium contro l'attuale capolista My Basket di coach Brovia nonostante la sconfitta maturata con il risultato di 86-69.

Hockey

Doppia sconfitta per il Cus Genova Hockey di Giorgio Cappelli. La prima abbastanza rotonda in mattinata contro il Valchisone per 1-14. La seconda di misura con il risultato di 1-3 contro gli astigiani dell'Us Moncalvese, in cui i Cussini hanno dato una gran prova di carattere nonostante l'assenza di Danese.

Atletica

Domenica nel Palaindoor di Aosta la cussina Luminosa Bogliolo, allenata da Ezio Madonia, ha migliorato il suo record ligure sui 60 hs indoor portandolo prima a 8.31 in batteria e poi a 8.24 nella finale. Ben undici centesimi di progresso sul crono di 8.35 realizzato tre volte nel 2018. Luminosa, campionessa italiana assoluta outdoor nel 2018 sui 100 hs, diventa così l'ottava italiana di sempre nella specialità al coperto. Tra gli allievi Riccardo Berrini ha ottenuto nella stessa distanza il suo personal best classificandosi al secondo posto con il tempo di 8.34, buon viatico per i prossimi Campionati Italiani di categoria.

Campionati nazionali universitari

In questi giorni si stanno svolgendo i Campionati Nazionali Universitari Invernali 2019, organizzati dal Cus Venezia nel Comprensorio del Civetta, in provincia di Belluno. Un atleta è impegnato a difendere i colori dell'Università di Genova. Trattasi di Benedetto Avallone, sciatore nonché studente di Economia e Aziendale. Ieri nello Slalom Gigante è arrivato quarto ma sfiorando il podio. Un peccato, in quanto lo sciatore dell'Unige era secondo alla fine della prima manche e ha chiuso a quindici centesimi dal terzo posto. Ottima prestazione dunque la sua.