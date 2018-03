Cus Genova: match importanti per basket e rugby, nel golf campionato sociale

Primo fine settimana di marzo e tornano in campo le varie sezioni del Cus Genova. Domenica occasione da non perdere per chi vuole cimentarsi con il golf. Ecco il dettaglio degli impegni.

Pallacanestro

Prima giornata nel Girone A di qualificazione ai Playoff per il Cus Genova Basket di Giovanni Pansolin. Universitari impegnati al Palasport di Santa Margherita contro il Tigullio di Marco Annigoni, desideroso di punti per avvicinare il secondo posto nel girone, utile a raggiungere le semifinali Playoff.

Pallavolo

Il Cus Genova Volley di Gerry Grotto, secondo in classifica in Serie C, riceverà Sanremo sabato sera alle 18 al Palacus. Per quanto riguarda le due compagini maschili di Prima Divisione, il Cus Genova Rosso affronta sabato alle 21 lo Spazio Sport nel big match mentre il Cus Genova Bianco se la vedrà lunedì alle 20:30 sempre al Palacus contro l'Olympia.

Rugby

Sfida imporante domenica alle 14:30 per il Cus Genova Rugby. Gli Universitari riceveranno infatti allo Stadio Carlini i Lyons Piacenza nel big match della Poule Promozione: padroni di casa primi, piacentini secondi.

Golf

Domenica 4 marzo si disputerà la seconda tappa del campionato sociale del Cus Genova Golf sullo splendido percorso del Garlenda Golf Club, da molti considerato il miglior campo della Liguria. Si tratta di un campo completo, con alterna buche lunghe a buche più corte ma sempre impegnative, e che ha ospitato importanti gare nel panorama italiano. Chiunque sia interessato può iscriversi direttamente sul sito di sezione o presso la segreteria, via telefono al recapito 010 393839 o via email all'indirizzo golfacademy@cusgenova.it.