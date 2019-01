Cus Genova: vittoria nel derby per il rugby, sgambetto alla capolista nel basket

Grandi soddisfazioni nel weekend appena trascorso per i colori del Cus Genova. I ragazzi del rugby hanno 'asfaltato' la Pro Recco e quelli del basket hanno fatto un dispetto alla capolista Sarzana a casa sua. La ciliegina sulla torta arriva da Luminosa Bogliolo.

Atletica

Un'altra giornata trionfale per Luminosa Bogliolo, che sabato ha vinto i 60 hs al Meeting di Magglingen in Svizzera, L'atleta del Cus Genova toglie altri nove centesimi al suo primato nei 60 hs correndo in 8.15 la finale, migliorando nettamente il tempo di 8.24 realizzato due settimane fa ad Aosta e abbassando nuovamente il suo record ligure. Con questo risultato la ventitreenne biancorossa campionessa tricolore dei 100 hs all'aperto diventa la settima azzurra di sempre grazie al crono italiano più veloce delle ultime tre stagioni, sfiorando lo standard di iscrizione per gli Europei indoor di Glasgow fissato a 8.14.

Rugby

Trionfo del Cus Genova Rugby di Edd Thrower nella classica della palla ovale di Serie A in Liguria. Biancorossi capaci infatti di superare la Pro Recco con un rotondo 32-3, vendicando così la sconfitta in terra levantina e regalando così il successo ai tanti tifosi accorsi allo stadio.

Pallavolo

Pausa per il Cus Genova Volley di Gerry Grotto nel campionato nazionale di Serie B. La compagine maschile di Serie D conquista un successo casalingo per 3-0 contro Alassio e si mantiene nelle prime posizioni di classifica. Sconfitta interna contro Sant'Antonio Senior per 1-3, invece, per il Cus Genova Volley maschile impegnato in Prima Divisione.

Pallacanestro

Successo importantissimo per il Cus Genova Basket di Giovanni Pansolin. Universitari usciti vincenti al Palabologna nella sfida di Serie C Silver che li vedeva contrapporsi alla capolista Sarzana di coach Ricci per 77-80. Ottimi segnali di ripresa anche da Marcello Mangione, alla sua seconda presenza stagionale dopo il brutto infortunio della passata stagione. Sconfitta esterna invece per la Scat di Andrea Toselli e dei giovani del Cus, ottenuta al Palagarassini per 87-55 contro Loano.

Hockey

Il Cus Genova Hockey di mister Cappelli, fortemente rimaneggiato, ha perso il doppio confronto con Superba 0-4 e 0-6 al Palasport di Prato, retrocedendo così in Serie B per la specialità Indoor.