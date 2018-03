Cus Genova: recupero di Pasquetta per il tennis

Fine settimana di riposo per quasi tutte le sezioni del Cus Genova tranne per gli atleti della racchetta. Nel frattempo Andrea Ghia è al lavoro per onorare gli impegni a cui è chiamato. Attesa anche nel golf per la terza gara del campionato sociale.

Tennis

Un lunedì di Pasquetta importante in Serie C maschile per il Cus Genova Tennis, impegnato nel recupero della partita contro il Tc Genova in trasferta. Partita cruciale del girone, molto equilibrata e con le formazioni al completo.

Atletica

Il mezzofondista del Cus Genova Andrea Ghia è stato convocato dalla Direzione Tecnica Federale della Fidal nella delegazione azzurra che rappresenterà l'Italia in occasione dei Campionati Mondiali Universitari di Cross in programma a San Gallo (Svizzera) il prossimo 7 aprile.

Golf

Domenica 8 aprile è in programma presso il Circolo Golf Rapallo la terza gara valevole per il campionato sociale del Cus Genova. La gara sarà una stableford 2 categorie con premi ai primi 3 classificati di ciascuna categoria, 1° lordo, 1° Cus, 1° ladies e 1° senior. Inoltre nearest to the pin maschile e femminile.