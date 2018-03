Cus Genova: basket, rugby e volley col vento in poppa

Morale sempre alto in casa Cus Genova dopo i risultati dell'ultimo weekend di marzo. Di seguito il riepilogo delle varie sezioni.

Rugby

Sei vittorie su sei per il Cus Genova Rugby di Tosh Askew. Nel weekend è arrivato infatti un successo importante a Calvisano contro l'Accademia per 19-39 che permette agli Universitari di raggiungere la quasi aritmetica qualificazione dalla Poule Promozione alla semifinale. Continua così il sogno chiamato Eccellenza.

Pallacanestro

Contro Tigullio al Palacus è arrivato l'ennesimo successo casalingo per il Cus Genova Basket di Giovanni Pansolin. Gli Universitari hanno vendicato la sconfitta patita nella gara di apertura del Girone A di qualificazione. Due punti che regalano ai Biancorossi il primo posto matematico che, sommato al primo posto in Regular Season, permette loro di giocare le eventuali "belle" di semifinale e finale Playoff in casa.

Pallavolo

Vittoria importante anche per il Cus Genova Volley di Gerry Grotto. Al Palacus gli Universitari hanno superato Spedia Volley per 3-1, riprendendosi così il secondo posto in classifica alle spalle dello Zephyr. Se la compagine maschile Bianca impegnata in Prima Divisione era a riposo, la Rossa ha invece vinto per 3-1 a Campomorone consolidando il terzo posto. Per quanto riguarda le compagini femminili, invece, quella di Prima Divisione ha vinto per 3-1 contro il Cogoleto secondo con una gara disputata in modo magistrale dal tecnico e dalle ragazze. Quella di Seconda è invece reduce da due grandi prestazioni, l'ultima delle quali per 3-0 in trasferta contro il Siva, che l'hanno condotta al secondo posto. Infine il Cus Bianco di Terza Divisione esce sconfitto per 3-0 dalla sfida contro il Vgp.

Tennis

Importante weekend di Serie C per la sezione tennis. Nonostante uno strepitoso Mattia Paiardi sia stato capace di portare a casa un punto contro il promettentissimo 2.5 Biagio Gramaticopolo, la compagine maschile è uscita sconfitta contro Finale A non trovando più altri punti al termine delle varie contese. Ottima comunque anche la prestazione di Federico Rebaudi. Per quanto riguarda la compagine maschile, era determinante vincere per la salvezza e il successo è arrivato. Un rotondo 4-0 che ha visto conquistare punti Marelli, Masè e Carazza, con un doppio finale che ha costituito quasi una formalità.