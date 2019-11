Cus Genova, basket e volley in cerca di riscatto

Cus Genova chiamato a nuove sfide in questo weekend. Sabato tocca a pallavolo e pallacanestro, domenica al rugby e all'hockey.

Rugby

Il Cus Genova Rugby di Sandri e Bernardini è atteso da una trasferta domani alle 14.30 nel campionato nazionale di Serie A. Avversari di giornata saranno i ragazzi dell'Amatori Rugby Alghero, attualmente penultimi con ancora zero punti in campionato. Cus Genova Rugby Femminile impegnato invece a Piacenza alle 12 contro il Cus Milano. Sfida difficile viste alcune presenze in nazionale italiana degli avversari ma l'obiettivo rimane quello di fare il proprio meglio in terra piacentina.

Pallavolo

Impegno casalingo per il Cus Genova Volley nel campionato nazionale di Serie B. Al Palacus alle 18 oggi arriva Bresso, squadra lombarda ferma a zero punti e cercherà di muovere la classifica. Biancorossi alla ricerca della vittoria dopo la buona prestazione di Savigliano che non ha però portato punti per la graduatoria del campionato. Per quanto riguarda il settore femminile, invece, le ragazze della Serie D se la vedranno domenica alle 20 al Palacus contro Serteco.

Pallacanestro

Sfida importante per il Cus Genova Basket di coach Pansolin. Nell'ultimo turno è arrivata una sconfitta casalinga, con il My Basket che ha espugnato così il Palacus. L'obiettivo per i Cussini è dunque quello di rialzarsi oggi al Palabologna alle 18.30 contro Sarzana, ferma a due punti in classifica.

Hockey

Archiviato il girone d'andata della stagione prato, inizia per i ragazzi di Ferrero la preparazione alla fase indoor di quest'anno. Il primo appuntamento per gli universitari sarà il Memorial Roberto Fusco, in programma il 3 novembre al Palazzetto dello Sport di Zinola e che vedrà partecipare tutti i sodalizi liguri. Il torneo occuperà tutta la giornata di domenica, con il primo fischio d'inizio alle ore 9.30 e l'ultimo alle 18. Roberto Fusco è stato un personaggio fondamentale per l'hockey ligure, vestendo i panni di presidente del comitato regionale ligure e risultando quindi importantissimo per l'aspetto organizzativo dell'hockey nella nostra regione.